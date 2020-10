Lucescu, ELOGIAT de Andrea Pirlo: "E un expert". Am amintiri minunate cu el"! Ce i-a transmis antrenorul roman

Mircea Lucescu se va duela cu fostul sau elev, Andrea Pirlo, maine de la ora 19:55 in prima etapa a grupelor UEFA Champions League.

Antrenorul lui Juve a prefatat aceasta intalnire si a avut doar cuvinte de lauda la adresa antrenorului care l-a promovat la prima echipa a Bresciei pe cand mijlocasul avea doar 16 ani: "Lucescu m-a luat la prima echipa cand aveam 15 ani si am debutat la 16 ani. Am amintiri minunate cu el, ca antrenor si ca persoana. Din cand in cand mai vorbim, iar maine avem ocazia de a ne duela. El e un expert, dar fiecare are ideile lui si voi incerca sa-i pun probleme".

In continuare, fostul mijlocas al lui Inter, Milan sau Juventus a dezvaluit ca nu mai are emotii ca pe vremea cand juca si ca este esential ca echipa lui sa inceapa cu dreptul aceasta campanie europeana:"Sunt calm pentru ca, din pacate, nu mai pot juca. Las emotiile pentru jucatorii mei. Totusi, abia astept sa incepem. Ca de fiecare data, primul meci este esential. Trebuie sa castigi pentru a continua cu mai multa incredere grupa".

De asemenea, si Lucescu a avut cuvinte de lauda asupra fostului sau jucator, pe care l-a caracterizat drept un bun organizator, si i-a urat succes in cariera:"Am stat de vorba doua ore si am realizat cat de inteligent este. Pe langa faptul ca este o persoana creativa, este si un om care organizeaza totul, fapt ce reprezinta o alta calitate. Asta l-a ajutat sa devina ceea ce aste astazi, antrenorul unei echipe minunate precum Juventus. A zis ca sunt maestru? Ma face sa ma simt mandru. Trebuie sa-i multumesc! Sper ca va avea o cariera grozava".

In aceasta partida se vor intalni 2 componenti ai nationalei de tineret a Romaniei. Tudor Baluta tocmai a fost imprumutat de Dinamo Kiev de la Brighton, in vreme ce Radu Dragusin joaca la echipa de tineret a torinezilor.

Meciul Dinamo Kiev-Juventus va fi arbitrat de o brigada romaneasca, avandu-l la centru pe Ovidiu Hategan. Arbitrii asisteni vor fi Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe.