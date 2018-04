ULTIMA ORA | Veste groaznica pentru un jucator de la Liverpool: rateaza finala UCL si Mondialul din Rusia, dupa accidentarea de aseara

Mijlocasul englez Alex Oxlade Chamberlain va rata finalul de sezon, dupa accidentarea suferita in meciul cu Roma.

Alex Oxlade Chamberlain a rezistat 15 minute in meciul cu Roma. Mijlocasul s-a accidentat la un duel cu Alexandr Kolarov si a fost scos pe targa.



Liverpool a anuntat ca Chamberlain are o problema la ligamentele genunchiului si nu va mai juca in acest sezon.



"Chamberlain va rata finalul de campanie pentru Liverpool in Premier League si Liga Campionilor, dar si prezenta in lotul Angliei pentru CM", se arata in comunicatul clubului.