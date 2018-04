Hagi a pus tunurile pe Steaua, Becali i-a raspuns. Ce mesaj i-a transmis, dupa ce Regele a spus: "Aici nu suntem la Steaua, sa faca altii echipa"

Gica Hagi s-a enervat intr-o conferinta de presa si l-a intepat pe Becali, spunand ca "Viitorul nu e Steuaa, ca sa faca altcineva echipa".

Gigi Becali, patronul Stelei, a tinut sa ii raspunda si el lui Gica Hagi. Acesta a afirmat ca insusi Hagi i-a spus ca, de cand e patron de club, a inceput sa inteleaga ca e greu sa te abtii din a da "sfaturi" antrenorilor.

"Cand eram la puscarie, m-am intalnit cu el la Academie si mi-a spus: "Acum, ca sunt patron, am ajuns sa te inteleg. Nu poti sa il lasi pe antrenor sa faca ce vrea el". Asa mi-a spus. Nu ii raspund lui Gica niciodata, orice ar spune", a afirmat Becali la Digi.

Hagi: "Aici nu suntem la Steaua"



Gica Hagi a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta astazi.

"Am vazut ca au inceput unii sa faca formatiile altora. Se spune ca "De ce nu a jucat cu ala? De ce l-au bagat pe altul?". Suntem in Romania si in fiecare zi invat ceva nou. Vedeti-va de bucatica voastra si fiti responsabili. Nu mutati diversiunea in alta parte. Sa nu imi dea mie lectii. Nu suntem la Steaua. Aici antrenorul face echipa. Ma uit si ma crucesc! Pai asa pot sa zic si eu: "De ce nu au jucat Nedelcu, Coman si altul?".



Este o comedie. Sunt lucruri care nu au legatura cu fotbalul profesionist. Eu traiesc intr-un mediu pozitiv si nu vorbesc despre altii. Trebuie sa vorbim mai putin si sa jucam mai mult.

Va dati seama cat de jos am ajuns daca altii imi spun cu ce echipa trebuie sa joc?", a spus Hagi.