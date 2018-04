HALEP - RYBARIKOVA, 21:00, STUTTGART // Incepe sezonul favorit al Simonei: "Sunt pregatita, m-am antrenat bine"

Simona Halep debuteaza azi la Stuttgart, in fata slovacei Rybarikova.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Simona Halep incepe sezonul ei favorit, dar si cel mai dificil. Pe zgura, numarul 1 WTA are de aparat cele mai multe puncte dintre jucatoarele de top, in urma performantelor fantastice de anul trecut. Simona a castigat turneul de la Madrid si a jucat finala de la Roland Garros. Ea spera ca anul acesta va reusi in sfarsit sa castige un Grand Slam la Paris, dupa doua tentative esuate.

Simona incepe sezonul la Stuttgart, acolo unde o va intalni pe slovaca Rybarikova de la ora 21:00, in optimi.



"Nu e usor, emotional vorbind. Sunt putin obosita a fost un weekend extraordinar, o saptamana buna la cluj.

Sunt concentrata, pregatita foarte bine. M-am antrenat ultimele 2-3 saptamani pe zgura ceea ce e mult. Am avut timp sa ma acomodez. Clujul m-a ajutat mult sa am doua meciuri in picioare inainte de aceste turnee. Eu cred ca sunt bine", a declarat Simona Halep.

Rybarikova nu are asteptari mari de la acest meci.



"E foarte greu, pentru ca e clar ca nu e suprafata mea favorita, am jucat un singur turneu pe zgura anul trecut, la Roland Garros.

Ma simt bine aici, dar vom vedea ce va fi in urmatorul meci, eu inca incerc sa gasesc cheia pentru cum sa joc pe zgura, poate intr-o zi voi avea rezultate mai bune", a spus slovaca.