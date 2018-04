Acum 10 ani juca pentru Steaua in Liga Campionilor, astazi arata complet diferit si marcheaza in Copa Libertadores! Cum arata Dayro Moreno

Fostul stelist Dayro Moreno e pe val si la 32 de ani. Tocmai a marcat in Copa Libertadores!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Acum 10 ani, Dayro Moreno juca pentru stelisti impotriva lui Bayern in Liga Campionilor.



Columbianul si-a schimbat lookul, s-a intors acasa si a dat doua goluri pentru Atletico Nacional in Copa Libertadores, in victoria 4-1 cu Bolivar.



Dayro joaca la Atletico Nacional din 2017 si a marcat 30 de goluri in campionatul tarii sale in 48 de meciuri



El a mai trecut in ultimii ani pe la Millonarios si Tijuana.