Lupta TOTALA contra coronavirusului! Gest incredibil al unui jucator din Serie A dupa ce a marcat, acum cateva minute! Ce a facut in fata camerelor

Caputo a marcat un gol pentru Sassuolo in meciul cu Brescia din Serie A. Colegul lui Vlad Chiriches a sarbatorit reusita cu un mesaj de sustinere pentru suporterii care nu mai au voie sa vina la stadion.

"Totul va fi bine, stati acasa!", a fost mesajul fotbalistului afisat in fata camerelor.

12° gol in Serie A per Ciccio #Caputo che si avvicina in telecamera con questo messaggio per la famiglia (da estendere a tutti).

Un cuore grande così.#SassuoloBrescia pic.twitter.com/0aEZhQl44P