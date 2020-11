Criticat in Franta pentru jocul echipei, Tuchel a luat FOC la conferinta de presa de dupa meci: "Daca aveti c****, mergeti in vestiar!"

Paris Saint-Germain a invins marti seara pe RB Leipzig, scor 1-0, in etapa a patra din grupele UEFA Champions League.

Unicul gol al partidei a fost inscris de Neymar, dintr-o lovitura de la 11m. Chiar daca PSG i-a avut la dispozitie in acest meci pe Mbappe, Neymar si Di Maria, echipa lui Tuchel nu a impresionat si a avut un joc modest.

Dupa partida, jurnalistii francezi l-au intrebat pe Thomas Tuchel la conferinta de presa daca e multumit de rezultat, in ciuda prestatiei slabe ale echipei. La auzul intrebarii, antrenorul german a rabufnit si le-a dat replica jurnalistilor, mai ales deoarece Tuchel este criticat inca de cand a inceput sezonul.

"M-am plictisit sa aud mereu aceleasi intrebari din partea voastra. Daca aveti curaj, daca aveti c****, mergeti si intrebati-i asta pe jucatori in vestiar. Baietii sunt morti... au jucat cu inima. Ati spus ca avem nevoie de o victorie si acum avem una! Am jucat cu o inima mare, a fost un meci foarte dificil.

Imi pare rau, am incercat, imi pare rau... am jucat astazi ca sa ce? Cu toate aceste accidentari? A fost o provocare sa castigam si am reusit-o. Daca voi spuneti ca e mult mai important sa joci bine decat sa castigi, este opinia voastra, nu a mea!", a declarat Thomas Tuchel.

Paris Saint-Germain este pe locul al doilea in grupa H, la egalitate de puncte cu RB Leipzig, avand cate 6 puncte fiecare. In etapa urmatoare echipa antrenata de Tuchel va merge pe "Old Trafford" pentru partida care poate fi decisiva in lupta calificarii, contra celor de la Manchester United. In tur, "Diavolii rosii" i-au invins cu 2-1 pe PSG.