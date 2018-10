Tic-tac! Realul post-Ronaldo traverseaza prima mare criza: 5 ore si 19 minute fara gol marcat! Spaniolii il critica deja pe Lopetegui: "Aici nu se fac experimente"

"Realul se usuca", scrie MARCA astazi. Madrilenii au fost invinsi de CSKA Moscova, scor 1-0, pe Luzhniki.

Real Madrid treverseaza prima mare criza din perioada post-Ronaldo. Formatia de pe Bernabeu a ajuns la trei meciuri consecutive fara victorie, inregistrand doua infrangeri si un egal.

Real Madrid a pierdut aseara in etapa a doua a grupelor UEFA Champions League, scor 0-1 in fata rusilor de la CSKA Moscova. Unicul gol al partidei a fost marcat de Vlasic, in minutul 2, dupa o eroare a lui Kroos si a apararii lui Lopetegui.

In urma acestui meci, Real Madrid a ajuns la 319 minute fara gol marcat, lucru care i-a facut pe jurnalistii MARCA sa noteze: "Semnal de alarma pentru Lopetegui".

In plus, Real Madrid si-a vazut oprita seria de 29 de meciuri fara infrangere in cea mai importanta competitie intercluburi din lume.

Pe de alta parte, editorialistul Carlos Carpio scrie despre alegerile facute de Lopetegui, care l-a lasat acasa pe Sergio Ramos si i-a tinut pe Modric si Mariano pe banca pana in minutul 58.

"Realul nu este un loc pentru experimente", scrie Carpio.