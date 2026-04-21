În timpul luptei, într-un clinci tensionat, Bădulescu a recurs la un gest neașteptat și l-a mușcat pe adversarul său. Lebădă țipat de durere, în timp ce arbitrul a intervenit prompt: „Nu mai mușca!”.
„Ce e asta?!", a strigat Lebădă, vizibil șocat de cele întâmplate.
Meciul a continuat, iar la final arbitrii au decis victoria lui Lebădă la puncte.
„The Monkey” a contestat rezultatul
„Trebuie să recunosc, în prima repriză l-am simțit. Este un sportiv bun, chiar foarte bun. Diferența a făcut-o condiția fizică”, a spus acesta.
De partea cealaltă, Bădulescu a contestat vehement rezultatul și a acuzat o decizie incorectă.
„Nu ai câștigat! Nu accept așa ceva. Dacă pierdeam corect, acceptam. Dar nu accept o înfrângere furată”, a declarat „The Monkey”.
Tensiunile au escaladat după finalul luptei. Susținătorii lui Bădulescu au reacționat nervos, iar în sală a izbucnit o încăierare generală.