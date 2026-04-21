FOTO ȘI VIDEO Scene șocante la RXF! Și-a mușcat adversarul în timpul meciului: „Ce e asta!?”

RXF Next Fighter 29 a oferit un moment incredibil în timpul confruntării dintre Tudor Lebădă și Daniel „The Monkey” Bădulescu.

În timpul luptei, într-un clinci tensionat, Bădulescu a recurs la un gest neașteptat și l-a mușcat pe adversarul său. Lebădă țipat de durere, în timp ce arbitrul a intervenit prompt: „Nu mai mușca!”.

„Ce e asta?!”, a strigat Lebădă, vizibil șocat de cele întâmplate. VEZI VIDEO

Meciul a continuat, iar la final arbitrii au decis victoria lui Lebădă la puncte.

„The Monkey” a contestat rezultatul

„Trebuie să recunosc, în prima repriză l-am simțit. Este un sportiv bun, chiar foarte bun. Diferența a făcut-o condiția fizică”, a spus acesta.

De partea cealaltă, Bădulescu a contestat vehement rezultatul și a acuzat o decizie incorectă.

„Nu ai câștigat! Nu accept așa ceva. Dacă pierdeam corect, acceptam. Dar nu accept o înfrângere furată”, a declarat „The Monkey”.

Tensiunile au escaladat după finalul luptei. Susținătorii lui Bădulescu au reacționat nervos, iar în sală a izbucnit o încăierare generală.

