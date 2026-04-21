Valeriu Iftime se amuză pe seama plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Norocul lui! Nu rezistă nimeni cu Becali”

Aventura lui Mirel Rădoi la FCSB s-a încheiat rapid, după doar cinci partide. Fostul selecționer a bătut palma cu formația turcă Gaziantep, decizie care nu l-a surprins deloc pe Valeriu Iftime.

Finanțatorul echipei FC Botoșani, singura grupare care l-a învins pe Mirel Rădoi în acest scurt mandat la FCSB (scor 3-2), a privit cu amuzament mutarea. Omul de afaceri a subliniat că influența patronului de la FCSB face imposibilă munca pe banca tehnică.

„A plecat Rădoi? (n.r. râde) Ce v-am spus? Pleacă de acolo! Știm cu toții că nu rezistă nimeni cu domnul Becali. Nu e ca și cum vine un medic, îți face o injecție și îți salvează viața. E greu și în play-off, să știți. E foarte complicat să te bagi acolo în morișca aia. E mereu cineva acolo sus, care îți dă ordine. În fotbal nu dai ordine”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Digisport.

Mai mult, patronul moldovenilor a punctat că despărțirea este clar un avantaj pentru antrenor, având în vedere climatul de la echipa bucureșteană.

„Dacă a plecat la Gaziantep, norocul lui Mirel Rădoi. Îl bătea Petrolul și era nenorocire. Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire pe unde a fost domnul Becali. Nu ascultă nimeni de el din SuperLiga, să fim serioși. Dacă nu se iau niște măsuri serioase în privința unui antrenor, este greu ca FCSB să mai iasă din zona asta”, a mai spus Valeriu Iftime.