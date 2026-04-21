Valeriu Iftime se amuză pe seama plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Norocul lui! Nu rezistă nimeni cu Becali”

Valeriu Iftime se amuză pe seama plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Norocul lui! Nu rezistă nimeni cu Becali” Fotbal intern Valeriu Iftime, finanțator FC Botoșani / Foto: Captură PRO TV
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patronul celor de la FC Botoșani a comentat cu ironie plecarea lui Mirel Rădoi de pe banca roș-albaștrilor.

TAGS:
FCSBGaziantepMirel Radoivaleriu iftime
Din articol

Aventura lui Mirel Rădoi la FCSB s-a încheiat rapid, după doar cinci partide. Fostul selecționer a bătut palma cu formația turcă Gaziantep, decizie care nu l-a surprins deloc pe Valeriu Iftime.

Finanțatorul echipei FC Botoșani, singura grupare care l-a învins pe Mirel Rădoi în acest scurt mandat la FCSB (scor 3-2), a privit cu amuzament mutarea. Omul de afaceri a subliniat că influența patronului de la FCSB face imposibilă munca pe banca tehnică.

„A plecat Rădoi? (n.r. râde) Ce v-am spus? Pleacă de acolo! Știm cu toții că nu rezistă nimeni cu domnul Becali. Nu e ca și cum vine un medic, îți face o injecție și îți salvează viața. E greu și în play-off, să știți. E foarte complicat să te bagi acolo în morișca aia. E mereu cineva acolo sus, care îți dă ordine. În fotbal nu dai ordine”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Digisport.

Mai mult, patronul moldovenilor a punctat că despărțirea este clar un avantaj pentru antrenor, având în vedere climatul de la echipa bucureșteană.

„Dacă a plecat la Gaziantep, norocul lui Mirel Rădoi. Îl bătea Petrolul și era nenorocire. Trebuie căutat un călugăr la vreo mănăstire pe unde a fost domnul Becali. Nu ascultă nimeni de el din SuperLiga, să fim serioși. Dacă nu se iau niște măsuri serioase în privința unui antrenor, este greu ca FCSB să mai iasă din zona asta”, a mai spus Valeriu Iftime.

  • Mirel radoi farul fcsb 9
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Salariu uriaș în Turcia pentru Mirel Rădoi

Plecarea de la FCSB îi aduce lui Mirel Rădoi prima experiență pe banca unei echipe de club din Europa, dar și un contract extrem de avantajos din punct de vedere financiar. Gaziantep, echipă antrenată în trecut și de Marius Șumudică, i-a oferit un pachet total de 900.000 de euro, sumă ce include un salariu lunar de 65.000 de euro și un bonus de instalare de 100.000 de euro. Remunerația este mult superioară celei încasate de predecesorul său pe banca turcilor, Burak Yilmaz, care era plătit cu 350.000 de euro anual.

Totuși, cel mai bănos contract din cariera de antrenor a lui Rădoi rămâne cel de la Al-Jazira, unde primea 2,5 milioane de euro pe sezon. La FCSB, el avea o înțelegere până la finalul campionatului, reușind în cele cinci jocuri să obțină trei victorii (cu UTA Arad, Oțelul și Farul), o remiză (cu Metaloglobus) și un eșec (cu FC Botoșani). Deși Gigi Becali voia să îi propună prelungirea contractului și pentru sezonul viitor, despărțirea s-a produs înainte de finalul actualei stagiuni.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
„Credeam că am atins fundul gropii!” Răspunsul dur al lui MM Stoica după ironiile lui Valeriu Iftime
„Credeam că am atins fundul gropii!” Răspunsul dur al lui MM Stoica după ironiile lui Valeriu Iftime
Valeriu Iftime râde de FCSB: ”A fost ca Prefab Modelu”
Valeriu Iftime râde de FCSB: ”A fost ca Prefab Modelu”
Valeriu Iftime, de neoprit după ce a bătut FCSB: ”Toată țara mă făcea capra lui Becali. E o ceață, nu e echipă”
Valeriu Iftime, de neoprit după ce a bătut FCSB: ”Toată țara mă făcea capra lui Becali. E o ceață, nu e echipă”
ULTIMELE STIRI
Amendă uriașă pentru Romelu Lukaku la Napoli. Motivul care îi forțează plecarea
Amendă uriașă pentru Romelu Lukaku la Napoli. Motivul care îi forțează plecarea
FC Argeș – U Cluj 1-1, ACUM pe Sport.ro! Avem prelungiri la Mioveni
FC Argeș – U Cluj 1-1, ACUM pe Sport.ro! Avem prelungiri la Mioveni
Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare
Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare
Marin Takahashi își pune fanii pe jar! Pictorial incendiar cu japoneza tatuată
Marin Takahashi își pune fanii pe jar! Pictorial incendiar cu japoneza tatuată
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat

Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat



Recomandarile redactiei
FC Argeș – U Cluj 1-1, ACUM pe Sport.ro! Avem prelungiri la Mioveni
FC Argeș – U Cluj 1-1, ACUM pe Sport.ro! Avem prelungiri la Mioveni
Fază cum rar se vede: Chipciu, galben în FC Argeș - U Cluj înainte ca arbitrul să fluiere startul
Fază cum rar se vede: Chipciu, galben în FC Argeș - U Cluj înainte ca arbitrul să fluiere startul
Și-au ales selecționerul: Pep Guardiola!
Și-au ales selecționerul: Pep Guardiola!
ACUM | RXF Next Fighter 29 e LIVE pe VOYO! Stelian Ogică vs Cristian Bud e lupta serii
ACUM | RXF Next Fighter 29 e LIVE pe VOYO! Stelian Ogică vs Cristian Bud e lupta serii
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"
Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
Turcii scriu că Mitriță s-ar fi înțeles cu fostul club al lui Marius Șumudică! Reacția fermă a antrenorului
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
L-au ”furat” pe Denis Drăguș și nu se opresc aici! Trabzonspor mai vrea un jucător de la Gaziantep
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
CITESTE SI
Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

stirileprotv Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!