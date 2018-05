GENIAL! Declaratia lui Klopp inainte de finala Ligii: "Slava Domnului ca nu joc impotriva lui Zidane! El a fost in top 5 din istorie, bine ca nu trebuie sa-i fac marcaj!" :)

Sambata, pe 26 mai, are loc marea finala a UEFA Champions League pe stadionul Olimpic din Kiev intre Real Madrid si FC Liverpool.

Antrenorul celor de la FC Liverpool, Jurgen Klopp, a vorbit pentru site-ul UEFA inainte de finala UEFA Champions League ce va avea loc sambata. Antrenorul german l-a laudat pe Zinedine Zidane, cel care a castigat trofeul in ultimii 2 ani cu Real Madrid si incearca sa-l castige pentru a 3-a oara consecutiv la Kiev.

"Am jucat in destul meciuri mari si am castigat multe dintre ele. Este evident ca este posibil sa castigam trofee importante la acest club. Nu este usor, dar e posibil. Si este cool ca o intalnim pe Real Madrid. Sunt campionii care isi apara trofeul si au castigat competitia in ani consecutivi. S-au descurcat foarte bine cu Zidane la conducere.



El este unul din top 10... nu, top 5 jucatori din istoria tuturor timpurilor. Iar acum este antrenorul lui Real Madrid, o echipa cu o experienta uriasa. Va fi o provocare frumoasa. Ma bucur ca nu jucam unul impotriva celuilalt! Eu impotriva lui, sa-l marchez pe teren ... Sunt foarte fericit ca pot sa-i trimit pe baieti pe teren!



Este un caracter extraordinar in lumea fotbalului. Il apreciez mult. L-am admirat ca jucator si il respect ca pe un coleg. Este incredibil ce a reusit cu Real Madrid. Cu adevarat extraordinar. De aceea de abia astept meciul. Dar nu mergem acolo doar sa facem schimb de tricouri. Nu ma duc acolo doar sa-i strang mana, lucru care se va intampla. Insa este o legenda grozava a fotbalului" a declarat Jurgen Klopp.