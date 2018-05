"Ronaldo are vreo 47.000 de goluri, e o NEBUNIE! Nu are sens comparatia cu Salah!" Ce a spus Klopp cu cateva zile inainte de finala UEFA Champions League

Real Madrid - FC Liverpool este marea finala a UEFA Champions League in 2018 si va avea loc pe 26 mai la Kiev.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Mai este mai putin de o saptamana pana la finala UEFA Champions League, Real Madrid - Liverpool, meci care va avea loc pe 26 mai in direct la Pro TV! Stadionul Olimpic din Kiev va gazdui finala cu cele mai multe trofee din istorie - de 17 ori pana acum trofeul suprem a fost castigat fie de Real Madrid, fie de FC Liverpool.

Jurgen Klopp, primul antrenor din istoria noului format al UEFA Champions League care ajunge in finala cu 2 echipe care nu se aflau in topul veniturilor din competitie, a vorbit pentru site-ul oficial al clubului despre marea finala, despre pozitia de outsider in care se afla Liverpool, dar si despre comparatiile dintre Mohamed Salah si Cristiano Ronaldo.

"Daca ar fi sa-i intreb pe baieti: <<Ce vreti sa faceti in acest meci>> ei mi-ar raspunde: <<Ceea ce facem mereu>>. Sunt destul de sigur ca asta ar fi raspunsul. In fotbla mereu incerci sa ai un plan prin care sa anulezi calitatile adversarului, dar trebuie sa iti pui in valoare si propriile calitati. Daca ne-am gandi doar la modul in care le anulam calitatile, un asemenea lucru ar fi destul de dificil.



Nu e ca si cum mergem acolo, alergam ca nebunii si nu avem idee cum sa ne aparam, nu va fi asa. Dar vom juca in stilul nostru si speram sa fie la cel mai inalt nivel" a spus Jurgen Klopp pentru site-ul oficial al lui Liverpool.



Real Madrid poate sa devina prima echipa de la Bayern in anii 70 care cucereste de 3 ori consecutiv trofeul suprem. Klopp si-a exprimat admiratia pentru performantele Realului, insa considera ca dorinta primului succes al jucatorilor de la Liverpool poate fi decisiva.



"Au existat 3 cluburi dominante in ultimii ani - Madrid, Barcelona, Bayern. Ne luptam cu una dintre ele in finala asa ca cine ar trebui sa fie favorita? Nu am nicio problema cu aceasta situatie. Nu e ca si cum imi doresc sa fim outsideri, nu ma simt cu sansa a doua.



Dar, da, ei sunt favoritii, stiu tot ce e de stiut, pot sa scrie scenariul pentru finala pentru ca au mai trecut prin asta de 4 ori in ultimii 5 ani. Noi nu, dar nu e o problema. Vrem sa jucam si sa castigam un meci de fotbal. Pana la urma este un test: ce va fi mai mare, dorinta de a castiga a 3-a cupa la rand sau dorinta de a o castiga pe prima dupa ceva ani?



Real are aproape aceeasi echipa cu care a castigat trofeul deja. Multi dintre jucatorii lor au castigat de 2 ori trofeul deja si un astfel de lucru e rar. Aceasta a fost generatia de Champions League a lui Real Madrid. Vor dori sa reuseasca din nou. Ar fi ceva major, 100%. Dar daca noi reusim, ar fi tot la fel de mare" a mai spus Klopp.

Comparatia dintre Salah si Ronaldo

"Cu totii au calitatile lor. Nu este vorba despre cine are individualitati mai bune, de obicei este vorba de cine joaca mai bine. Pentru ca asta sa se intample, trebuie ca toti sa joace bine. Mo are un sezon fantastic insa Cristiano a jucat vreo 15 sezoane de genul asta. A marcat vreo 47.000 de goluri - e o nebunie!



De ce sa comparam? pe vremea lui Pele nimeni nu il compara cu alti jucatori si se intreba: <<E la fel de bun?>>. Acum ii avem pe Messi si Ronaldo. Domina fotbalul de ceva ani si mai sunt atat de multi jucatori buni. Messi si Ronaldo sunt adesea in locul potrivit pentru a marca si acesta este cel mai dificil lucru din lume. De asta sunt acolo unde sunt.



Balonul de Aur a fost mereu intre ei. Este meritat. Cand nu vor mai juca fotbal, cu totii le vom duce dorul, 100%" a incheiat Klopp.