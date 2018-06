Motivul gafelor lui Karius din finala cu Real! Portarul lui Liverpool a suferit o COMOTIE cu 2 minute inainte de primul gol! Gestul lui Ramos care nu a fost vazut de arbitru

Capitanul celor de la Real Madrid, Sergio Ramos, a scos din joc 2 jucatori de la Liverpool in finala UEFA Champions League si a scapat de fiecare data.

Pus la zid in toata lumea pentru prestatia din finala UEFA Champions League, meci in care a gresit decisiv la 2 dintre reusitele Realului, Loris Karius are circumstante atenuante. Conform doctorului Ross Zafonte, cel care a publicat un comunicat oficial dupa ce au fost analizate 30 de teste pentru detectarea comotiei - rezultatul a fost pozitiv pentru 26 dintre acestea!

Loris Karius a fost trimis dupa finala UEFA Champions League la insistentele celor de la FC Liverpool la Boston la o clinica recunoscuta in SUA pentru tratarea comotiilor cerebrale iar rezultat a fost clar: Karius a suferit o comotie cerebrala in finala UEFA Champions League. Doctorul Zofente a spus in comunicatul oficial ca portarul german a mai suferit de "disfunctie spatiala vizuala" ceea ce afecteaza abilitatea unei persoane de a procesa informatiile vizuale despre obiectele aflate in spatiu.

Doctorul Zafonte sustine ca aceasta disfunctie a aparut cel mai probabil imediat dupa ce Karius a suferit comotia iar aceasta "este posibil sa-i fi afecta performanta". Incidentul in urma caruia Loris Karius a suferit comotia a avut loc in minutul 48 la o faza fixa la care Sergio Ramos l-a lovit cu cotul pe portarul lui Liverpool. Ramos nu a fost sanctionat pentru incident. La 2 minute si 9 secunde distanta de la incident a avut loc prima greseala a lui Karius cand a aruncat mingea in gheata lui Karim Benzema.