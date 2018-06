PRIMA REACTIE a lui Sergio Ramos dupa ce a fost MASACRAT de intreaga lume: "Mai lipseste ca Firmino sa spuna ca a racit pentru ca am transpirat pe el"

Sergio Ramos a vrut sa scape de furtuna pe care a creat-o la finala Champions League de la Kiev, atunci cand l-a accidentat pe Salah, iar apoi s-a izbit de Karius.

Spaniolul a spus ca nu a vrut sa intre in aceasta poveste si de aceea nu a oferit nicio explicatie. Totusi, vazand ca povestea ia amploare si tot mai multi oameni il acuza ca a jucat murdar, Ramos a ales sa revada faza accidentarii lui Salah.

"Revzand faza, ei bine, el ma apuca primul de brat si cad pe partea cealalta, de fapt, mana cealalta este cea ranita. Am vorbit cu el prin mesaje si se simte chiar bine. Daca ar fi facut infiltratii, ar fi putut juca in a doua parte, am facut si eu asta de multe ori. Nu a fost o accidentare grava, dar se pare ca atunci cand Ramos face ceva, totul este amplificat", a declarat Ramos.

"Acum portarul spune ca a fost accidentat dupa o coliziune cu mine. Mai lipseste ca Firmino sa spuna ca a racit pentru ca am transpirat pe el", a continuat Ramos.

In finala Champions League, Mohamed Salah a iesit de pe teren dupa o coliziune cu Sergio Ramos, iar intreaga lume l-a acuzat pe jucatorul spaniol ca a fost un impact intentionat cu starul lui Liverpool.

Ulterior, la o lovitura libera, in minutul 48, Ramos l-a lovit cu cotul pe Karius si este acuzat ca aceasta lovitura i-ar fi provocat o comotie portarului lui Liverpool, motiv pentru care acesta nu a mai putut apara la capacitate maxima.

Doctorul Zofente a spus in comunicatul oficial ca portarul german a mai suferit de "disfunctie spatiala vizuala" ceea ce afecteaza abilitatea unei persoane de a procesa informatiile vizuale despre obiectele aflate in spatiu.