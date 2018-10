Sefii Realului au facut anuntul cel mare in direct la TV! Ce se intampla cu Lopetegui dupa 2-1 cu Plzen

Real Madrid a castigat primul meci dupa 5 rezultate negative.

Real s-a impus cu 2-1 in fata Viktoriei Plzen pe Bernabeu, insa fanii au fost nemultumiti si l-au huiduit pe Julen Lopetegui.

Urmeaza El Clasico cu Barcelona, iar multi erau convinsi ca antrenorul nu va sta pe banca in derby.

Intrebat la finalul partidei de aseara daca antrenorul mai primeste o sansa in urma victoriei cu Plzen, directorul Emilio Butragueno a raspuns, "Da, da, asa e normal", a spus el in direct la TV.



Lopetegui le-a dat dreptate fanilor care l-au criticat, insa a promis o revenire de foorma. "Baietii aeau nevoie de o victorie. Dinamica se schimba de la o zi la alta. Astazi am reusit sa luam punctele, am avut multe ocazii, dar nu am reusit sa le transformam pe toate. Dar se vede o crestere si o sa continuam sa evoluam. Nu am simtit nimic special cand am fost huiduit, publicul e suveran si are tot timpul dreptate. Dar cel mai important e ca am castigat si ca suntem in crestere. O sa mergem mai departe", a spus Lopetegui.