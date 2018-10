Real, la un pas sa mai piarda un jucator de top! Oferta de 60 de milioane de euro si inlocuitor de la Porto

Plecarea lui Cristiano Ronaldo ar putea atrage si plecarea si altui fotbalist de top de la Real Madrid.



Marcelo ar putea ajunge si el la campioana Italiei, noteaza presa italiana. Juventus este pregatita sa achite pana la 60 de milioane de euro pentru a-l transfera pe fundasul brazilian inca din iarna.

Pentru a nu se trezi cu o gaura imensa in banda stanga, Real a inceput sa caute inca de acum un inlocuitor. Potrivit portughezilor de la Record, Alex Telles de la FC Porto este jucatorul pe care "galacticii" il vor in locul fundasului de 30 de ani.

Telles are 25 de ani si a fost cumparat de Porto in 2016 pentru 6,5 milioane de euro de la Galatasaray. A marcat 5 goluri in 90 de meciuri pentru Porto.