"Vreti sa-l demiteti pe Lopetegui? Va trebui sa ne demiteti pe toti!" Antrenorul Realului, aparat din toate partile! Declaratia SUPRINZATOARE a unui jucator de baza

Julen Lopetegui are bagajele aproape facute la Real Madrid.

Real Madrid are probleme mari in acest sezon. Echipa din Madrid e pe locul 7 in La Liga si a fost invinsa si in ultimul meci jucat in Champions League de CSKA Moscova.

Antrenorul celor de la Real este primul pe lista vinovatilor si se vorbeste deja despre posibilii inlocuitori ai lui Lopetegui, cu Santiago Solari principal favorit, pana la venirea, in cele din urma, a lui Jose Mourinho, dupa cum scrie presa spaniola.

Intrebat despre schimbarea antrenorului, Isco l-a sustinut pe Julen Lopetegui.

"Daca il demiteti pe el, va fi nevoie sa ne demiteti pe toti. Suntem de doar doua luni in acest sezon si trebuie sa-l lasati sa-si faca treaba si apoi jucatorii sa iasa si sa joace pe teren. Nu puteti sa-l invinovatiti pentru rezultatele de pe teren, este o problema colectiva si toti jucatorii sunt implicati, si credem ca ii putem da de cap! Avem incredere in Lopetegui si credem ca va gasi solutia salvatoare, credem in noi si nu credem ca presa poate demite un antrenor. A facut o treaba extraordinara cu echipa nationala si incearca sa faca acelasi lucru si aici, iar ideile lui de joc au avut un impact asupra noastra, a tuturor. In acest moment rezultatele nu sunt de partea noastra, dar acesta este fotbalul si avem incredere in noi ca putem redresa totul", le-a spus Isco jurnalistilor.

Real Madrid se pregateste de confruntarea cu Viktoria Plzen din grupele Champions League. Partida are loc marti, de la ora 22:00.