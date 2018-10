LIVE REAL MADRID - VIKTORIA PLZEN 1-0 | Benzema deschide scorul dupa ce Plzen a ratat o ocazie colasala: Navas a avut 2 parade in 2 secunde

Real Madrid - Viktoria Plzen, ora 22:00

REAL MADRID - VIKTORIA PLZEN 1-0



Min 30 Limbersky putea egala. Jucatorul lui Plzen a incercat sa ridice mingea peste Navas, dar mingea a ocolit si poarta.

Min 12 GOOOL Real Madrid! Benzema inscrie cu o lovitura de cap pe coltul scurt din 6 metri

Min 11 Petrzela rateaza o ocazie incredibila: Navas intervine in doua randuri in fata mijlocasului lui Plzen.

Min 4 Ocazie uriasa pentru Real Madrid! Mingea trimisa cu capul de Sergio Ramos loveste bara.

Min 1 A inceput partida!

Echipele de start:



Real Madrid: Navas - Marcelo, Nacho, Sergio Ramos, Lucas Vasquez - Kroos, Casemiro, Modric - Isco, Benzema, Bale

Viktoria Plzen: Hruska - Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky - Prochazka, Hrosovsky - Havel, Cermak, Petrzela - Krmencik

Real Madrid - Viktoria Plzen poate fi ultimul meci pentru Lopetegui in UEFA Champions League pe banca "galacticilor". Parcursul extrem de slab al echipei din acest sezon i-a clatinat serios scaunul fostului selectioner care este obligat sa castige pentru a mai prinde "El Clasico".

Daca in campionat au inregistrat cel mai slab start de sezon din istorie, in grupa de Champions League Real nu are emotii. Dupa doar etape scurse, este pe locul doi, sub TSKA Moscova.

Viktoria Plzen este ultima in grupa cu un singur punct, dar vine pe "Bernabeu" cu gandul de a profita la maximum de criza detinatoarei ultimelor trei trofee de UEFA Champions League.