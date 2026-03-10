Mirel Rădoi a preluat recent banca tehnică a roș-albaștrilor cu obiectivul de a califica echipa în preliminariile Conference League. Fostul internațional Basarab Panduru a dezvăluit modul în care crede că noul antrenor va gestiona presiunea și relația cu jucătorii.

Rădoi nu va renunța la atitudinea vulcanică din timpul partidelor, a susținut Panduru, explicând că dorința uriașă de victorie îl face să se consume extrem de mult pe margine.

„Rădoi aşa o să fie peste tot, ăsta e felul lui, aşa este. Vrea să câştige, face lucrurile la intensitate maximă şi aşa o să fie. Mi s-a părut mereu că nu acceptă să piardă. A spus, la meciul cu FCSB, că la şase meciuri s-a uitat şi că într-o zonă nu aveau om, iar deodată au avut om acolo. Stai puţin că şi ceilalţi analizează, fac şi ceilalţi. Poţi şi să pierzi un meci, care e problema dacă pierzi un meci? Au şi ceilalţi oamenii lor care să analizeze. Dacă acceptă treaba asta că se poate să piardă... peste asta nu trece el uşor, că de fiecare dată când s-a pierdut un meci a avut o problemă. Nu cred că se poate controla, că n-ai cum dacă e felul tău de a fi”, a spus Basarab Panduru.

Disciplina din vestiar și lecția de la Universitatea Craiova

Jucătorii care nu se pregătesc la capacitate maximă vor fi trecuți pe linie moartă, indiferent de intențiile conducerii de a-i vinde, este convins Panduru.

„Când eşti tras la răspundere? La Baiaram sunt de partea lui Rădoi. Nu mi se pare că un antrenor vrea să dea deoparte un jucător doar de dragul de a-l da la o parte. Pe moment vrea să-i atragă atenţia unui jucător că nu face ce trebuie şi să-l aducă pe drumul bun. Dacă cu vorba nu înţelegi, trebuie să iei măsuri să înţelegi. Nu greşeşte, e clar că un club zice că jucătorul e cel mai bun, că trebuie vândut ca să facem bani. «Da. Şi eu vreau să-l vindeţi, dar dacă-l lăsăm aşa n-o să-l vindeţi cum nu l-aţi vândut până acum. Hai să-l punem pe drumul bun, să-l vadă». Să te pregăteşti 100%, să ai atitudine la meci, iar dacă nu le faci trebuie să te pună cineva pe drumul bun şi asta cred că asta a făcut Rădoi. Ce înseamnă asta că eşti tras la răspundere? El poate vrea să zică aşa «Când m-aţi pus antrenor, am discutat nişte lucruri». Încercăm, nu am de unde să ştiu. «După 30 de etape, vedem pe ce loc eşti. Dacă nu eşti pe 1-3, putem să discutăm să luăm o decizie». Iar el zice «Suntem în etapa a 15-a, pe locul al şaselea, dar n-am discutat că acum mă tragi la răspundere. Stai că nu înţeleg». Să nu fie pentru parcursul din campionat? Cu ce să-l tragă la răspundere? Lui să nu-i convină”, a adăugat Panduru.