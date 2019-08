Schimbare URIASA pentru fani in Champions League si Europa League! Anuntul facut de UEFA astazi dupa scandalul din sezonul trecut

UEFA a luat masuri dupa ce Manchester United si Liverpool au facut plangere in sezonul trecut.

Noul sezon din UEFA Champions League si UEFA Europa League va avea o limita a pretului pentru biletele pentru suporterii echipei oaspete! In UCL, limita a fost setata la 70 de euro, in timp ce in Europa League limita a fost setata la 45 de euro.

Anuntul UEFA vine dupa ce Manchester United si Liverpool au protestat in sezonul trecut dupa ce fanii celor 2 echipe au platit 116 euro pentru un bilet in deplasarea de la Barcelona. Cele doua cluburi i-au supra-taxat apoi pe fanii Barcelonei si veniturile suplimentare au fost redistribuite catre suporterii care facusera deplasarea la Barcelona.

Directorul executiv al Football Supporters Europe, Ronan Evain, a aplaudat decizia UEFA printr-un comunicat oficial, insa in acesta mentioneaza ca limita setata este in continuare prea ridicata. La finalul actualului sezon va fi evaluata masura si se va incerca scaderea sumei, a mai anuntat Evain.