FC Bayern primește vizita celor de la Real Madrid miercuri seară, de la ora 22:00, în returul sferturilor de finală din UEFA Champions League. Confruntarea va avea loc în Bavaria, pe ”Allianz Arena”. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

În tur, echipa pregătită de Vincent Kompany s-a impus cu 2-1 pe ”Santiago Bernabeu”, în urma golurilor lui Luis Diaz (minutul 41) și Harry Kane (minutul 46). Pentru galactici a punctat Kylian Mbappe (minutul 74).

Spaniolii au amintit de umilința administrată de Real Madrid lui Bayern

Cotidianul Marca a reamintit de un duel legendar dintre Real Madrid și Bayern Munchen, în care „galacticii” i-au strivit pe bavarezi.

Jurnaliștii spanioli au adus în lumină acel 0-4 de pe „Allianz Arena”, meci în care nemții erau foarte sigur că pot întoarce soarta calificării, dar au fost „masacrați” de Cristiano Ronaldo & co.

„'La München, chiar și copacii vor arde.' Acea declarație a lui Karl-Heinz Rummenigge din 2014 nu a fost doar un avertisment, ci o declarație de război în toată regula. Bayern, zdruncinată după înfrângerea de pe Bernabéu din cauza golului lui Benzema, a promis că va transforma Allianz Arena într-un infern incontrolabil. 'Marți va fi un iad', a insistat el, în timp ce echipa lui Pep Guardiola se pregătea să-și dezlănțuie furia.

Însă focul, care nu este întotdeauna mistuitor, a servit la dezvăluirea din ce era făcut Real Madrid . În vestiar, cuvintele directorului executiv german au fost interpretate ca o amenințare... dar au ales să răspundă cu calm și multă ironie. 'Rummenigge spune că copacii vor arde, dar acum văd că plouă', a glumit Carlo Ancelotti. Iar echipa a arătat-o ​​pe teren”, a scris Marca.

Cu toate acestea, meciul din această seară este complet diferit, iar Bayern Munchen pare să fie marea favorită la calificare, după ce s-a impus pe „Santiago Bernabeu”.

Bayern - Real Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00

Echipele de start:

Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic - Kimmich - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Rezerve: Urbig, Minjae, Goretzka, Musiala, Jackson, Davies, Ito, Guerreiro, Osmani

Antrenor: Vincent Kompany

Real Madrid: Lunin - Trent, Militao, Rudiger, Mendy - Valverde, Bellingham, Brahim, Guler - Vinicius, Mbappe

Rezerve: Gonzalez, Javier Navarro, Carvajal, Alaba, Camavinga, Gonzalo, Carrereas, Ceballos, Fran Garcia, Huijsen, Pitarch, Mastantuono

Antrenor: Alvaro Arbeloa