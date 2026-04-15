Misiunea echipei lui Alvaro Arbeloa pare foarte dificilă, mai ales că Bayern Munchen este într-o formă extraordinară, fiind considerată una dintre favoritele pentru câștigarea marelui trofeu în acest sezon.

Florentino Perez a mers la Munchen pentru Bayern - Real Madrid

Real Madrid speră într-o ”remontada” de zile mari la Munchen. Pentru asta, Kylian Mbappe și colegii săi vor fi susținuți din tribune chiar de președintele Florentino Perez, care a făcut deplasarea în Bavaria pentru a fi alături de echipa sa.

Înainte de meci, Perez a fost întrebat despre o posibilă ”remontada” în această partidă, iar răspunsul său a fost scurt: ”De asta am venit aici”.