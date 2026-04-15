Misiunea echipei lui Alvaro Arbeloa pare foarte dificilă, mai ales că Bayern Munchen este într-o formă extraordinară, fiind considerată una dintre favoritele pentru câștigarea marelui trofeu în acest sezon.
Florentino Perez a mers la Munchen pentru Bayern - Real Madrid
Real Madrid speră într-o ”remontada” de zile mari la Munchen. Pentru asta, Kylian Mbappe și colegii săi vor fi susținuți din tribune chiar de președintele Florentino Perez, care a făcut deplasarea în Bavaria pentru a fi alături de echipa sa.
Înainte de meci, Perez a fost întrebat despre o posibilă ”remontada” în această partidă, iar răspunsul său a fost scurt: ”De asta am venit aici”.
Echipa care se va califica în actul următor al competiției se va duela cu PSG. Francezii, deținătorii trofeului Champions League, au învins-o categoric pe Liverpool (2-0 tur, 2-0 retur), reușind să rămână în cursă pentru cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.
FC Bayern vine după 5-0 cu St. Pauli în etapa #29 din Bundesliga, în timp ce Real Madrid a remizat acasă cu Girona, scor 1-1, în runda cu numărul 31 din La Liga.
FC Bayern și Real Madrid, în campionat
În clasamentul din Bundesliga, FC Bayern ocupă primul loc cu 76 de puncte. După 29 de etape, bavarezii au bifat 24 de victorii, patru remize și o înfrângere.
De cealaltă parte, Real Madrid e pe locul secund în clasamentul din La Liga cu 70 de puncte. Formația dirijată de Alvaro Arbeloa are 22 de victorii, patru rezultate de egalitate și cinci eșecuri.