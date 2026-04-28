Fabio Capello nu s-a abținut înainte de PSG - Bayern. Ce a putut să spună despre antrenorul parizienilor

Fabio Capello a prefațat prima manșă a semifinalei Ligii Campionilor dintre PSG și Bayern. Fostul tehnician italian l-a taxat dur pe Luis Enrique pentru atitudinea sa.

Paris Saint-Germain și Bayern Munchen se întâlnesc în această seară, pe Parc des Princes, în manșa tur a semifinalelor Ligii Campionilor.

Prezent în studioul Sky Sport pentru a analiza confruntarea, fostul antrenor Fabio Capello a abordat mai multe subiecte fierbinți. Capello a analizat impactul pe care îl va avea absența lui Vincent Kompany de pe banca tehnică a bavarezilor, tehnicianul fiind suspendat pentru această partidă și nevoit să urmărească jocul din tribună.

Analiza duelului din Liga Campionilor și criticile la adresa lui Luis Enrique

„De sus se vede cu siguranță mai bine, dar cred că antrenorul de pe bancă poate oferi imediat anumite sugestii și este un lucru important. Ceea ce făcea Luis Enrique, însă, era un spectacol, el pregătise totul cu cea mai puternică echipă. Având cinci schimbări la dispoziție, este foarte important să știi să intervii la timp. Iar să o faci de acolo de sus este foarte dificil”, a transmis fostul mare tehnician italian.

În final, fostul antrenor a amintit despre personalitatea lui Luis Enrique și modul în care acesta a gestionat relația cu starul francez Kylian Mbappé.

„Luis Enrique a înțeles că Mbappé este unul dintre aceia care fac ce vor, iar într-o astfel de echipă nu este în regulă. În general, însă, îl văd ca pe unul care vrea să fie protagonist”, a adăugat Capello.

