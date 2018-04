Real Madrid poate egala in acest an un record vechi de 42 de ani! Ce trebuie sa faca pentru a atinge aceasta performanta

Real Marid poate egala un record vechi de 42 de ani daca va castiga Liga Campionilor.

Real Madrid poate sa o egaleze pe Bayern Munchen la numarul de trofee consecutive ale Ligii Campionilor daca va reusi sa puna mana pe trofeu. In ultimii doi ani, Real Madrid a reusit sa castige acest trofeu si are ocazia in acest an de a castiga pentru a treia oara consecutiva Liga Campionilor.

Intre anii 1973-1976 , Bayern a reusit sa castige Cupa Campionilor Europeni in fata unor adversari precum Atletico Madrid, Leeds sau Saint-Etienne.

Inainte de Bayern si Ajax reusea aceasta performanta intre anii 1970-1973.

In acest an, Liverpool, AS Roma, Bayern si Real Madrid sunt in semifinalele Ligii Campionilor.

Tragerea la sorti pentru Liga Campionilor are loc la 14:00, la Nyon.