Gestul care nu s-a vazut la TV! Reactia fanilor lui Real Madrid in momentul in care Buffon a parasit terenul: "Asta arata clasa"

Gigi Buffon a fost eliminat in ceea ce ar putea fi ultimul sau meci pentru Juventus in UEFA Champions League. Legendarul portar italian a parasit terenul in minutul 90+3, dupa o contra verbala cu arbitrul englez Michael Oliver.

Buffon a explodat in momentul in care Oliver a dat penalty pentru Real Madrid si i-a adresat acestuia cateva cuvinte aparent grele.

In momentul in care a parasit terenul, spaniolii au uitat de tensiunea din teren si de rivalitate, iar Buffon a fost aplaudat de intreaga tribuna.

Gianluigi Buffon has been sent off in potentially his final ever Champions League, but he will always be remembered as a legend! ???? pic.twitter.com/iFaMd8QapY