Golul saptamanii s-a dat in Championship, in timp ce Real si Juventus dadeau batalia pentru semifinalele UCL. VIDEO FABULOS

In timp ce Real Madrid si Juventus se luptau pe Bernabeu pentru calificarea in semifinalele UCL, portughezul Ruben Neves, de la Wolverhampton, inscria un gol fabulos.

Golul saptamanii s-a marcat in Champioship, la meciul dintre WOlverhampton si Derby County! Mijlocasul portughez Ruben Neves, in varsta de 21 de ani, a inscris fabulos, cu un sut de la distanta. Acesta a catapultat mingea in plasa.



Wolverhampton l-a cumparat pe Ruben Neves cu 15 milioane de euro, o suma colosala pentru liga a doua, de la FC Porto.