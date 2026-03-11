Real Madrid - Manchester City, de la 22:00. Echipele probabile + care este favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

O super partidă vom avea în această seară la Madrid, acolo unde gazdele, Real Madrid, primesc vizita “cetățenilor” lui Guardiola în optimile UCL. Madrilenii au jucat și play-off, pentru că nu au reușit să prindă cele opt locurile direct calificabile, și au fost nevoiți să întâlnească pe Benfica lui Mourinho, pe care a eliminat-o cu scorul de 3-1 la general.
City a terminat pe locul 8, și a prins în extremis optimile.
Real Madrid - Manchester City | Echipele probabile
Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, R. Asencio, Rudiger, F. Mendy - Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Camavinga - Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.
Man City: Donnarumma - Matheus NUnes, Ruben Dias, Guehi, O’Reilly - Rodri, Bernardo Silva - Cherki, Marmoush, Doku - Haaland.
Această confruntare a devenit o obișnuință, fiind al cincilea an consecutiv în care cele două grupări se întâlnesc în faza eliminatorie.
Casele de pariuri o dau favorită la calificare pe Manchester City, oferindu-i o cotă destul de mică, 1.36, însă niciodată nu poți subestima un balaur cu șapte capete ca Madrid, care dispune de o forță incredibilă pe toate planurile.