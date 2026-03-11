Real Madrid - Manchester City, de la 22:00. Echipele probabile + care este favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Casele de pariuri o dau favorită la calificare pe Manchester City, oferindu-i o cotă destul de mică, 1.36, însă niciodată nu poți subestima un balaur cu șapte capete ca Madrid, care dispune de o forță incredibilă pe toate planurile.

Această confruntare a devenit o obișnuință, fiind al cincilea an consecutiv în care cele două grupări se întâlnesc în faza eliminatorie.

O super partidă vom avea în această seară la Madrid, acolo unde gazdele, Real Madrid, primesc vizita “cetățenilor” lui Guardiola în optimile UCL. Madrilenii au jucat și play-off, pentru că nu au reușit să prindă cele opt locurile direct calificabile, și au fost nevoiți să întâlnească pe Benfica lui Mourinho, pe care a eliminat-o cu scorul de 3-1 la general.

Real Madrid - Manchester City, în Liga Campionilor | Cote pariuri

Real Madrid are o cotă de 3.50 la calificare

Pentru partida de azi, cotele sunt mai echilibrate:

Madrid 3.30

Egal - 3.70

City - 2.10

Probleme se țin lanț pentru echipa lui Florentino Perez, după ce Mbappe, Bellingham, Rodrigo, Alaba, Militao sau Ceballos sunt ținuți departe de gazon de accidentări.

Indiscutabil, cea mai mare pierdere pentru tehnicianul Arbeloa este starul Kylian Mbappe.

În ultimele 10 partide directe este egalitate perfectă: 4-4!

Ultima partidă dintre cele două s-a terminat cu victoria englezilor, scor 1-2, chiar pe terenul spaniolilor.

Maurizio Mariani va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,67 cartonașe galbene și 0,28 roșii.

Sugestia Sport.ro: ambele marchează