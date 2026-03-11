Real Madrid - Manchester City, de la 22:00. Echipele probabile + care este favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Real Madrid - Manchester City, de la 22:00. Echipele probabile + care este favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Liga Campionilor a ajuns la faza optimilor de finală. Cote pariuri | Analiza lui Dan Chilom.

TAGS:
Real MadridManchester CityLiga Campionilor
Din articol

O super partidă vom avea în această seară la Madrid, acolo unde gazdele, Real Madrid, primesc vizita “cetățenilor” lui Guardiola în optimile UCL. Madrilenii au jucat și play-off, pentru că nu au reușit să prindă cele opt locurile direct calificabile, și au fost nevoiți să întâlnească pe Benfica lui Mourinho, pe care a eliminat-o cu scorul de 3-1 la general. 

City a terminat pe locul 8, și a prins în extremis optimile. 

Real Madrid - Manchester City | Echipele probabile

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, R. Asencio, Rudiger, F. Mendy - Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Camavinga - Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

Man City: Donnarumma - Matheus NUnes, Ruben Dias, Guehi, O’Reilly - Rodri, Bernardo Silva - Cherki, Marmoush, Doku - Haaland.

Această confruntare a devenit o obișnuință, fiind al cincilea an consecutiv în care cele două grupări se întâlnesc în faza eliminatorie.

Casele de pariuri o dau favorită la calificare pe Manchester City, oferindu-i o cotă destul de mică, 1.36, însă niciodată nu poți subestima un balaur cu șapte capete ca Madrid, care dispune de o forță incredibilă pe toate planurile.

Real Madrid - Manchester City, în Liga Campionilor | Cote pariuri

Real Madrid are o cotă de 3.50 la calificare  

Pentru partida de azi, cotele sunt mai echilibrate: 

Madrid 3.30 

Egal - 3.70

City - 2.10

Probleme se țin lanț pentru echipa lui Florentino Perez, după ce Mbappe, Bellingham, Rodrigo, Alaba, Militao sau Ceballos sunt ținuți departe de gazon de accidentări. 

Indiscutabil, cea mai mare pierdere pentru tehnicianul Arbeloa este starul Kylian Mbappe. 

În ultimele 10 partide directe este egalitate perfectă: 4-4!

Ultima partidă dintre cele două s-a terminat cu victoria englezilor, scor 1-2, chiar pe terenul spaniolilor. 

Maurizio Mariani va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,67 cartonașe galbene și 0,28 roșii.

Sugestia Sport.ro: ambele marchează

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Succesorul lui CR7 a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”
Succesorul lui CR7 a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”
Meciuri tari în Euroligă! Cum arată clasamentul după runda #30 + toate rezultatele
Meciuri tari în Euroligă! Cum arată clasamentul după runda #30 + toate rezultatele
Coșmar pentru starul de la Real Madrid! S-a operat azi, ratează Cupa Mondială și va mai juca abia în 2027
Coșmar pentru starul de la Real Madrid! S-a operat azi, ratează Cupa Mondială și va mai juca abia în 2027
ULTIMELE STIRI
La mulți ani, László Bölöni! Fotbalist câștigător al Cupei Campionilor Europeni, antrenor campion în Portugalia și Belgia
La mulți ani, László Bölöni! Fotbalist câștigător al Cupei Campionilor Europeni, antrenor campion în Portugalia și Belgia
Gigi Becali l-a întrebat direct pe Mirel Rădoi: ”Atât voiam să știu”
Gigi Becali l-a întrebat direct pe Mirel Rădoi: ”Atât voiam să știu”
Trei fotbaliști din Liga 2 din România, inclusiv un debutant, convocați la naționala Moldovei!
Trei fotbaliști din Liga 2 din România, inclusiv un debutant, convocați la naționala Moldovei!
Rădoi a dat cu ei de pământ: „Acești mari antrenori care tot apar la televizor…“
Rădoi a dat cu ei de pământ: „Acești mari antrenori care tot apar la televizor…“
Dramă totală și în ITF, nu doar în WTA: cum s-a terminat meciul Gabriela Ruse - Paula Badosa, jucat în Texas
Dramă totală și în ITF, nu doar în WTA: cum s-a terminat meciul Gabriela Ruse - Paula Badosa, jucat în Texas
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Mirel Rădoi le-a interzis un singur lucru jucătorilor de la FCSB: ”Nu există!”

Mirel Rădoi le-a interzis un singur lucru jucătorilor de la FCSB: ”Nu există!”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali l-a întrebat direct pe Mirel Rădoi: ”Atât voiam să știu”
Gigi Becali l-a întrebat direct pe Mirel Rădoi: ”Atât voiam să știu”
Rădoi a dat cu ei de pământ: „Acești mari antrenori care tot apar la televizor…“
Rădoi a dat cu ei de pământ: „Acești mari antrenori care tot apar la televizor…“
Samir Handanovic, impresionat de un jucător din Superligă: ”Dacă nu-și rupea genunchii, nu era în campionatul vostru”
Samir Handanovic, impresionat de un jucător din Superligă: ”Dacă nu-și rupea genunchii, nu era în campionatul vostru”
L-a „lucrat“ pe Rădoi la FCSB, apoi a râs de el: „Credeați că dorm?“
L-a „lucrat“ pe Rădoi la FCSB, apoi a râs de el: „Credeați că dorm?“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
CITESTE SI
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

stirileprotv Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

stirileprotv Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!