Echipa la care Dennis Man a ajuns în această vară a suferit o înfrângere dură pe teren propriu, scor 1-3 cu Union Saint-Gilloise.

Dennis Man, rezervă la rezervă

Belgienii au marcat de două ori în prima repriză, mai întâi prin David Promise, în minutul 9, și mai apoi prin Anouar Ait El Hadj în minutul 39.

În repriza secundă, Peter Bosz a încercat să facă mai multe schimbări pentru a mai rezolva din problemele de pe teren. A făcut două schimbări la pauză, Til și Salah-Eddine în locul lui Schouten și Obispo, și alte două în minutul 74, Boadu și Wanner în locul lui Pepi și Saibari.

Doar că Myron Boadu s-a accidentat după doar șase minute și nu a mai putut continua partida. Astfel, Bosz l-a trimis în teren pe Dennis Man, care a început jocul pe banca de rezerve. Schimbarea nu a ajutat cu nimic, iar belgienii au făcut 3-0 după golul lui Kevin Mac Allister.

Olandezii au reușit să marcheze abia în minutul 90, prin van Bommel.

”Lucrurile merg din rău în mai rău pentru PSV în această seară. Myron Boadu a intrat pe teren acum șase minute, dar a fost deja nevoit să iasă din cauza unei accidentări. Românul Dennis Man intră în locul lui, însă PSV nu mai are niciun atacant de meserie pe teren”, au scris olandezii în momentul în care Dennis Man a intrat pe teren.

