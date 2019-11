RATARE MONUMENTALA in meciul dintre Valencia - Chelsea! E mai greu sa ratezi decat sa dai gol de acolo! Ce executie a avut atacantul Valenciei

Meciul dintre Valencia si Chelsea a avut parte de o ratare monumentala.

Valencia si Chelsea se dueleaza la aceasta ora in penultimul meci din cadrul grupelor de calificare in optimile competitiei. In minutul 19 al partidei, atacantul celor de la Valencia, Maxi Gomez a primit o pasa ideala in careul mic, dar in loc sa impinga mingea in poarta, acesta s-a incurcat si a produs una dintre cele mai mare ratari din acest sezon din Champions League pana la ora actuala.