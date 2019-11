Poate fi autogolul sezonului in Champions League! Cum s-au facut de ras doi jucatori de la Lokomotiv Moscova in meciul cu Bayer Leverkusen! VIDEO

Autogol incredibil in meciul dintre Lokomotiv Moscova si Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen s-a deplasat la Moscova pentru meciul din Champions League cu Lokomtiv. In minutul 11 al partidei, Leverkusen a deschis golul printr-un autgol cu totul si cu totul caraghios al rusilor. Eder a incercat sa degajeze o minge din careul de 6 metri, insa mingea s-a dus in colegul sa Zhemaletdinov si mingea a intrat in plasa.

Partida s-a terminat cu scorul de 2-0 in favoarea celor de la Bayern Leverkusen care si-a asigurat cel putin calificarea in grupele Europa League.

