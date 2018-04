Raspunsul dat de UEFA dupa acuzatii ca tragerea la sorti a fost aranjata! Ce au spus despre gafa celor de la AS Roma

UEFA a dezvaluit ce s-a intamplat cu adevarat.

AS Roma a anuntat cu o zi inainte de tragerea la sorti ca pune in vanzare bilete la partida cu Liverpool de pe 2 mai de pe Olimpico! Sansele ca acest lucru sa se intample inainte de tragere erau de sub 10% (3 posibile adversare, 4 date posibile pentru partida de pe Olimpico).

Aceasta situatie a dus la acuzatii ca tragerea la sorti a fost aranjata. Cei de la UEFA au raspuns oficial si au dezvaluit ce s-a intamplat, de fapt: "Clubul italian a contactat UEFA pentru a ne informa ca au avut o problema tehnica a portalului de bilete cand au efectuat teste pentru punerea in vanzare a biletelor.



Roma a facut asemenea teste cu toate variantele posibile" a declarat purtatorul de cuvant al UEFA.