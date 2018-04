Reactia dementiala a lui Klopp dupa tragerea la sorti din UCL: "Ma bucur ca e Roma doar pentru ca n-am fost niciodata acolo, nici macar ca turist!" :)

FC Liverpool o va intalni pe AS Roma pe Anfield pe 25 aprilie si pe 2 mai pe Olimpico.

Antrenorul celor de la FC Liverpool a reactionat imediat dupa tragerea la sorti pentru semifinalele Ligii Campionilor.

"Stiam ca trebuie sa spun ceva (dupa tragere), am incercat sa ma gandesc la ce simt, nu a fost ceva de genul: Slava Domnului ca nu e Bayern, Slava Domnului ca nu e Real Madrid, yippee e Roma, sau ceva de genul asta. Este doar o tragere la sorti si stiu ca e entuziasmant, insa doar pentru ca cea mai importanta veste e ca suntem tot in competitie.



Indiferent de adversarul pe care l-am fi avut as fi spus ca exista o sansa pentru acesta este fotbalul - asa ca avem o sansa contra Romei. Insa daca e cineva care crede ca e o tragere usoara, nu-l pot ajuta. Evident nu au vazut ambele meciuri cu Barcelona. In primul meci, acel 4-1, nu a fost un meci pentru acest scor. A fost geniul lui Messi in fata unei echipe foarte bune a Romei. A doua mansa a fost incredibil, remarcabil ce au reusit. Probabil ar fi putut marca 4-5 goluri, am fost cu adevarat impresionat.



Nu am mai fost la Roma niciodata, nici macar ca turist, asa ca va fi ceva total nou pentru mine. Am jucat cu Bayern de cateva ori, evident, am dat si de Real Madrid de cateva ori. Este un entuziasm din acest punct de vedere, e frumos pentru ca nu am mai jucat la Roma. Este un oras frumos cu siguranta, insa nu mergem acolo pentru a vizita obiectivele turistice. Cu siguranta va fi interesant pentru Mo (Mohamed Salah). Toata lumea stie ce impact a avut el asupra sezonului nostru iar ei au jucat acest sezon fara el. Unde ar fi fost (Roma) daca Mo era in continuare acolo? Va fi 100% ceva special. El este oricum in centrul atentie oriunde mergem, dar poate fi cu adevarat o nebunie cand mergem la Roma. Poate face fata, sunt sigur" a spus Jurgen Klopp pentru site-ul oficial al clubului.