Adrian Mutu, dorit cu insistenta de Dinamo Kiev: "Au dormit cinci zile in Romania pentru el!" De ce a picat transferul

Adrian Mutu (41 de ani), acutalul selectioner al Romaniei U21, a fost dorit cu insistenta de Dinamo Kiev in 2000, inainte sa ajunga la Inter Milano.

Totul a fost dezvaluit de Giovanni Becali, impresarul 'Briliantului' din acea perioada. Ucrainenii au venit atunci in Romania pentru a-l convinge pe Mutu sa semneze cu Dinamo Kiev, insa jucatorul era deja promis italienilor de la Inter Milano.

"L-am dus pe Aliuta la Dinamo Kiev, cand Dinamo Kiev nu stia cine e Aliuta. Dupa au venit aici si au stat cinci zile. Au dormit aici cinci zile sa-l ia pe Mutu. Dar eu il promisesem pe Adi Mutu la Inter. De asta, Moratti mi-a platit mie comisionul pe care mi l-a platit cand l-am dus la Inter", a spus Giovanni Becali pentru Pro Sport.

Mutu facea pasul de la Dinamo la Inter in ianuarie 2000, in schimbul a 6.5 milioane de euro. 14 meciuri a strans 'Briliantul' pentru Inter, in care a reusit sa inscrie 2 goluri. La doar 6 luni distanta era vandut la Hellas Verona, pentru 4 milioane de euro.