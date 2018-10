Romania risca sa-l piarda pe urmasul lui Ibrahimovic de la PSG! Veste de ULTIMA ORA despre naturalizarea lui Postolachi

Virgiliu Postolachi a devenit roman cu acte in regula, insa momentan nu poate juca pentru nationala.

Tanarul Postolachi e disputat intre Romania si Moldova pentru meciurile internationale. Jucatorul a primit cetatenie romana, insa moldovenii au depus contestatie la FIFA si UEFA in privinta dreptului de a juca la nationala. Directorul tehnic FRF, Mihai Stoichita, sustine ca totul depinde de forurile internationale, iar moldovenii vor lupta din rasputari sa puna mana pe urmasul lui Ibrahimovic de la PSG.



“Problema este ca totul depinde acum de hotararea organelor internationale. Roman este din punct de vedere legal, sa vedem daca va fi si din punct de vedere fotbalistic, la nivel international. Cei din Moldova fac presiuni, dar si noi incercam pe partea noastra. Cand hotarasc FIFA, UEFA, forurile abilitate… Ele dau verdictul! Aici este vorba de niste reguli… Nu ma pricep, tine de juridic. Noi am depus tot ce tine de legalitate la forurile abilitate. Inca din septembrie. Suntem la mana legilor, sunt orgolii…”, a spus Mihai Stoichita, potrivit Cancan.

Desi a primit cetatenie romana, Postolachi a fost convocat la nationala Moldovei.

“A fost convocat, din nou, la nationala Moldovei? Nu am primit nimic oficial! Nu pot sa va spun daca va refuza sau nu convocarea. Ramane de vazut! Eu nu am auzit nimic in acest sens. Eu nu am vazut nicaieri nimic, veti afla raspunsul nostru cand totul va fi oficial”, a spus Oleg Postolachi, tatal fotbalistului.

Postolachi a jucat trei meciuri deja pentru nationala Moldovei. Parintii sai isi doresc foarte mult ca atacantul sa joace pentru nationala Romaniei. In regulamentul FIFA, un jucator poate sa schimbe nationala, daca nu a avut aparitii oficiale in meciurile pentru seniori.

Virgiliu Postolachi a fost aparitia surpriza din aceasta vara de la PSG. Campionii Frantei l-au convocat pe tanarul jucator la cantonamentul echipei mari din SUA, iar jucatorul a avut cateva aparitii alaturi de vedetele de zeci de milioane ale francezilor.