PSG - Bayern, de la 22:00. Finala din semifinalele Champions League. Echipe probabile + cote la pariuri. Analiza lui Dan Chilom

de Dan CHILOM Prima semifinală din ediția 2025-2025 a UCL se joacă azi, la Paris, acolo unde PSG primește vizita nemților de la Bayern. Parizienii au eliminat Liverpool în turul precedent, cu scorul general de 4-0, în timp ce Bayern a trecut de Real Madrid cu scorul general de 6-4. PSG - BAYERN MUNCHEN, finala din semifinalele Champions League Bavarezii au devenit între timp, matematic, campioni ai Germaniei, lucru de care sunt foarte aproape și francezii, care ar putea să se încununeze și ei ca regi ai Franței, dacă nu în etapa viitoare contra celor de la Lorient, în rundele următoare.

În noiembrie 2025, Bayern se impunea în faza grupei de UCL, la Paris, cu scorul de 2-1. Diaz marca atunci o dublă. Cu siguranță fanii lui PSG nu vor uita prea curând faptul că în 2020, în plină pandemie, Bayern i-a învins în finala UCL cu scorul de 1-0, gol Coman. PSG - BAYERN MUNCHEN | Echipe probabile PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Emery, Neves - Kvaratskhelia, Doue, Dembele. Antrenor: Luis Enrique Bayern Munchen: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Pavlovic, Kimmich - Olise, Musiala, Diaz - Kane Antrenor: Vincent Kompany În ultimele 10 partide directe contra lui PSG, Bayern are 8 victorii, iar francezii doar 2. Vincent Kompany îl conduce cu 2-1 la meciurile directe pe mult mai experimentatul Luis Enrique.

Casele de pariuri sunt prudente la meciul din această seară, oferindu-i o cotă de 2.50 la victorie PSG - ului. Bayern are 2.65 Egalul - 3.80 Ambele echipe marchează - 1.41 Peste 2,5 goluri - 1.43 Dacă dori să pariați de acum pe cine merge mai departe, aveți: PSG - 2.65 Bayern - 1.61 Echipa care se califică, o va întâlni pe câștigătoarea din dubla Arsenal - Atletico Madrid. Finala se va juca la Budapesta. Partida de azi va fi condusă de elvețianul Sandro Scharer, arbitru care acordă în medie 4,53 cartonașe galbene, și 0,24 roșii. Sugestia Sport.ro: Ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri.

