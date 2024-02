Cum a reacționat Zeljko Kopic, după ce Dinamo a fost distrusă de CFR Cluj

După 0-0 la pauză, CFR Cluj a preluat inițiativa și a marcat de patru ori în 30 de minute în partea secundă. Astfel, ardelenii s-au apropiat de liderul FCSB, iar Dinamo continuă lupta pentru evitarea retrogradării.

Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul lui Dinamo, a tras primele concluzii după înfrângerea categorică cu CFR Cluj. Tehnicianul croat a recunoscut superioritatea fostei campioane și se gândește acum la următoarea partidă din campionat.

”Roș-albii” speră să recupereze și câțiva dintre jucătorii accidentați pentru meciul din următoarea etapă, cu Hermannstadt. În Gruia, Dinamo nu a putut conta pe Dennis Politic, Dani Iglesias, Josue Homawoo, Costin Amzăr și Georgi Milanov.

Zeljko Kopic, după ce Dinamo a fost spulberată de CFR Cluj: ”Trebuie să ne rezolvăm problemele”

„În primul rând, felicitări pentru CFR. Sunt de acord că am început meciul foarte bine, am avut câteva ocazii, trebuia să fim mai atenți la ultima pasă. CFR e o echipă foarte puternică, atunci când îi dai spații, profită. Când am început să pierdem duelurile unu contra unu a devenit din ce în ce mai dificil.

Până la finalul primei reprize au avut una sau două situații. Au fost câteva greșeli. Am încercat să ieșim pe teren în repriza a doua cu forță mai multă, energie mai multă. După ce au reușit să înscrie le-am lăsat multe spații. Din nou, am avut 30 de minute bune, dar CFR a fost echipa mai bună.

Eu nu vorbesc despre arbitru, nu e important ce gândesc eu, important e ce decide arbitrul. Sigur că a fost un moment important, CFR are multă calitate. Nu vorbesc despre deciziile arbitrului.

Trebuie să ne refacem după acest meci, vom vedea pe cine ne vom putea baza la meciul următor. Sper ca unii dintre cei care au lipsit astăzi să fie pe teren. Staff-ul nostru medical muncește mult ca jucătorii accidentați să fie cât mai repede pe teren. Am o senzație că atunci când găsim o stabilitate în joc se întâmplă ceva și ne destabilizează.

Astfel de adversari, ca CFR-ul, dacă le dai ocazia te pedepsesc. Trebuie să ne rezolvăm problemele, să vedem pe ce jucători ne bazăm. Important este primul meci. Au fost importante victoriile dinaintea acestei partide cu CFR, sper să terminăm cât mai bine ultima parte a sezonului regulat”, a spus Zeljko Kopic, la flash-interviu.

În runda următoare, CFR Cluj va juca la Galați contra Oțelului (marți, 21:00), în timp ce Dinamo va primi vizita lui FC Hermannstadt (marți, 18:00).

Grație victoriei de vineri seară, CFR Cluj a urcat, cel puțin temporar, pe locul secund, cu 48 de puncte, la egalitate cu Rapid și la șapte lungimi în spatele liderului FCSB, ambele cu un meci mai puțin.

Pentru Dinamo este primul eșec după două victorii consecutive în Liga 1. "Câinii" rămân pe locul 15, penultimul, cu 22 de puncte.