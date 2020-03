Hategan REVINE pe scena principala a fotbalului! Arbitreaza din nou in Champions League, in optimile de finala

UEFA l-a delegat pe Ovidiu Hategan sa conduca de la centru un meci din returul optimilor Champions League.

Arbitrul roman va fi la centrul meciului dintre Valencia si Atalanta, care in tur s-a incheiat 4-1 pentru italieni. Hategan va fi asistat de Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar in camera VAR se vor afla doi arbitrii din Polonia, Pawel Gil si Tomasz Kwiatkowski.



Ovidiu Hategan a fost recent in camera VAR, la meciul arbitrat de Istvan Kovacs dintre Porto si Bayer Leverkusen, incheiat 3-1 pentru nemti, care vor da de Rangers in optimi. Romanul a fost in camera VAR ca asistent.