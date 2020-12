Suferinta MAXIMA pentru Barcelona cu Levante! Messi a salvat-o IAR: cum a marcat

Leo Messi a decis victoria Barcelonei pe Camp Nou in fata lui Levante.

Barca a castigat cu 1-0 datorita golului marcat de Messi in minutul 76. Suferinta a fost maxima pentru catalani! Barca a reusit sa castige, in cele din urma, si sa se apropie la 5 puncte de zona Champions League. Echipa lui Koeman e acum pe locul 8 in La Liga, cu 17 puncte, 9 mai putin decat Real Sociedad, care e lider. Sociedad a facut 1-1 acasa in derby-ul basc impotriva lui Eibar. S-au dat putine goluri duminica in Spania. In Betis - Villarreal a fost tot 1-1, in timp ce la Elche - Granada s-a marcat o singura data. Suarez a decis partida in favoarea oaspetilor cu reusita sa din minutul 42.



