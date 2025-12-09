Petrila 2.0!? Faza inexplicabilă semnată de colegul lui Dennis Man în Champions League

PSV Eindhoven - Atletico Madrid se vede ACUM în format LIVE TEXT pe Sport.ro. La momentul redactării acestui articol, scorul este 1-1, iar partida este în plină desfășurare.



Faza serii a venit în minutul 27 și a amintit izbitor de ratarea lui Claudiu Petrila din Superliga de luni seară. Couhaib Driouech s-a aflat singur cu portarul, dar a ales inexplicabil să paseze în careu.



Winger-ul a încercat să strecoare mingea către Saibari și Til, însă balonul a fost blocat de apărarea lui Atletico. O decizie greu de explicat, în condițiile în care putea finaliza direct.

