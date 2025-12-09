PSV Eindhoven - Atletico Madrid se vede ACUM în format LIVE TEXT pe Sport.ro. La momentul redactării acestui articol, scorul este 1-1, iar partida este în plină desfășurare.
Faza serii a venit în minutul 27 și a amintit izbitor de ratarea lui Claudiu Petrila din Superliga de luni seară. Couhaib Driouech s-a aflat singur cu portarul, dar a ales inexplicabil să paseze în careu.
Winger-ul a încercat să strecoare mingea către Saibari și Til, însă balonul a fost blocat de apărarea lui Atletico. O decizie greu de explicat, în condițiile în care putea finaliza direct.
Petrila 2.0!? Faza inexplicabilă semnată de colegul lui Dennis Man în Champions League
Ironia este cu atât mai mare cu cât faza s-a petrecut aproximativ din aceeași zonă din care Claudiu Petrila a ratat incredibil la FC Botoșani - Rapid. Atunci, Alex Dobre a pătruns pe dreapta și a trimis perfect în fața porții, însă Petrila, singur cu poarta goală, a trimis în plasa laterală dintr-o poziție ideală.
