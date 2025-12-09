GALERIE FOTO Petrila 2.0!? Faza inexplicabilă semnată de colegul lui Dennis Man în Champions League

Petrila 2.0!? Faza inexplicabilă semnată de colegul lui Dennis Man &icirc;n Champions League Liga Campionilor
PSV Eindhoven și Atletico Madrid se întâlnesc în această seară în faza principală din UEFA Champions League.

PSV Eindhoven - Atletico Madrid se vede ACUM în format LIVE TEXT pe Sport.ro. La momentul redactării acestui articol, scorul este 1-1, iar partida este în plină desfășurare.

Faza serii a venit în minutul 27 și a amintit izbitor de ratarea lui Claudiu Petrila din Superliga de luni seară. Couhaib Driouech s-a aflat singur cu portarul, dar a ales inexplicabil să paseze în careu. 

Winger-ul a încercat să strecoare mingea către Saibari și Til, însă balonul a fost blocat de apărarea lui Atletico. O decizie greu de explicat, în condițiile în care putea finaliza direct.

Ironia este cu atât mai mare cu cât faza s-a petrecut aproximativ din aceeași zonă din care Claudiu Petrila a ratat incredibil la FC Botoșani - Rapid. Atunci, Alex Dobre a pătruns pe dreapta și a trimis perfect în fața porții, însă Petrila, singur cu poarta goală, a trimis în plasa laterală dintr-o poziție ideală.

