Performanță pentru România la Campionatele Europene de juniori la tenis de masă

Pierluigi Collina i-a dat replica lui Didier Deschamps după scandalul din Franța - Spania: „Da, absolut!”

După o primă repriză încheiată la egalitate, englezii conduși de Thomas Tuchel au deschis scorul prin Anthony Gordon, noul jucător al Barcelonei.

Argentina a fost acuzată în numeroase rânduri la această ediție a Cupei Mondiale că a fost avantajată de arbitri. Din acest motiv, fanii fotbalului din întreaga lume i-a ironizat pe argentinieni după golul lui Gordon.

Messi a fost ținta glumelor, iar mulți au scos în evidență faptul că argentinianul este împins spre finala Cupei Mondiale de către președintele FIFA, Gianni Infantino.

Messi s-a ”răzbunat” pe teren. Argentina a reușit să egaleze abia pe finalul reprizei secunde, cu un gol marcat de Enzo Fernandez din pasa lui Messi. Argentina a reușit să întoarcă scorul în prelungiri. Tot Messi a fost omul cu pasa decisivă pentru golul lui Lautaro Martinez.