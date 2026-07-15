GALERIE FOTO Argentinienii, ironizați chiar în timpul semifinalei cu Anglia! Messi, ținta glumelor: ”Nu așa era scenariul!”

Argentinienii, ironizați chiar în timpul semifinalei cu Anglia! Messi, ținta glumelor: ”Nu așa era scenariul!” CM 2026
SPORT.RO
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Argentina se duelează cu Anglia în semifinala Cupei Mondiale.

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Lionel MessiArgentinaAngliaGianni Infantino
Din articol

Campioana mondială en-titre a avut mari emoții în semifinala cu Anglia.

Lionel Messi, ironizat după golul lui Anthony Gordon

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După o primă repriză încheiată la egalitate, englezii conduși de Thomas Tuchel au deschis scorul prin Anthony Gordon, noul jucător al Barcelonei.

Argentina a fost acuzată în numeroase rânduri la această ediție a Cupei Mondiale că a fost avantajată de arbitri. Din acest motiv, fanii fotbalului din întreaga lume i-a ironizat pe argentinieni după golul lui Gordon.

Messi a fost ținta glumelor, iar mulți au scos în evidență faptul că argentinianul este împins spre finala Cupei Mondiale de către președintele FIFA, Gianni Infantino.

Messi s-a ”răzbunat” pe teren. Argentina a reușit să egaleze abia pe finalul reprizei secunde, cu un gol marcat de Enzo Fernandez din pasa lui Messi. Argentina a reușit să întoarcă scorul în prelungiri. Tot Messi a fost omul cu pasa decisivă pentru golul lui Lautaro Martinez.

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