U Cluj nu va juca pe propriul stadion meciul cu Dinamo Kiev! Unde a fost mutată partida decisivă

Potrivit anunțului oficial făcut de clubul ardelean, partida de pe teren propriu împotriva formației Dinamo Kiev a fost relocată pe Sepsi OSK Arena din Sfântu Gheorghe. Motivul principal din spatele acestei decizii este reprezentat de lucrările de amenajare pentru festivalul Untold, care se desfășoară pe stadionul din Cluj-Napoca.

Conducerea echipei a purtat discuții pentru a menține meciul pe teren propriu, însă negocierile nu au fost încununate de succes.

„FC Universitatea Cluj anunță că partida de pe teren propriu, din prima manșă a turului 2 preliminar al Europa League, se va disputa la Sfântu Gheorghe, pe Sepsi OSK Arena, joi, 23 iulie 2026, începând cu ora 20:00.

Meciul nu a putut fi organizat pe Cluj Arena, unde au loc pregătiri pentru festivalul Untold.

FC Universitatea Cluj a purtat negocieri cu organizatorii festivalului. Clubul nostru a propus ca partida să se dispute pe Cluj Arena în data de 22 iulie, în paralel cu lucrările pregătitoare pentru Untold. Din păcate, negocierile nu au avut rezultatul sperat de noi.

Le mulțumim gazdelor de la Sepsi OSK pentru sprijinul acordat în vederea organizării partidei pe stadionul din Sfântu Gheorghe”, a transmis clubul.