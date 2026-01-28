Legendarul Paolo Maldini (57 de ani) a spus care sunt cele opt echipe care se vor califica, în opinia sa, direct în optimile Ligii Campionilor.

Pronosticul lui Paolo Maldini pentru optimile Ligii Campionilor

Miercuri, 28 ianuarie, se joacă de la ora 22:00 toate partidele din etapa a opta a grupei unice din UCL. Confruntările vor fi redate în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

În ordine, cele opt formații pe care mizează Maldini că vor ajunge în optimi sunt: Arsenal, Bayern Munchen, Real Madrid, Liverpool, PSG, Tottenham, Barcelona și Manchester City.

Argumentele legendei

„Voi da numele și voi explica de ce, pentru că unele s-ar putea să vă surprindă. Iată, de la unu la opt. Arsenal și Bayern s-au calificat deja, așa că aceste două nu sunt un mister. Real Madrid, care s-ar putea califica chiar și cu o înfrângere.

Liverpool, care joacă împotriva lui Qarabag, cred că se va califica. Apoi, PSG-Newcastle... oricine câștigă se va califica, iar eu pariez pe PSG, care ar fi pe locul cinci.

Maldini: „Aici devin interesante lucrurile”

Pe locul șase ar fi Tottenham. De ce? Pentru că o victorie garantează calificarea, iar ei joacă în deplasare cu Eintracht Frankfurt, care este deja eliminată. Când o echipă nu are absolut nimic de jucat, lucrul normal este să câștige.

Ei bine, aici devin interesante lucrurile... Pentru mine, pe locul șapte ar fi Barça, pentru că eu cred că o vor învinge pe Copenhaga, iar pe locul opt, Manchester City. Cred că Newcastle și Chelsea vor ieși de pe această listă, pentru că Chelsea are un joc important. Joacă la Napoli: dacă nu câștigă, ratează optimile cu siguranță, iar Napoli nu joacă pentru un loc în primele opt, ci ar putea chiar să rămână în afara Ligii Campionilor”, a explicat legenda lui AC Milan, citată de Mundo Deportivo.

