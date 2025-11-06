Italienii au deschis scorul în minutul 45 prin Lautaro Martinez, dar echipa din Kazahstan a egalat în minutul 55 prin Arad. Carlos Augusto le-a adus nerazzurrilor victoria prin golul marcat în minutul 67.

Capello: ”Inter a fost o dezamăgire pentru mine!”

Fabio Capello a criticat prestația lui Inter din meciul cu Kairat Almaty. Uriașul antrenor trecut pe la AC Milan, Real Madrid, AS Roma și Juventus a identificat aceleași probleme la nerazzurri găsite și de Cristi Chivu: atitudinea greșită, lipsa de energie și jocul mult prea lent.

”Inter a avut multe ocazii la început, dar le-a ratat pe toate. Apoi a jucat ca Inter, a adormit, a lăsat timpul să treacă, fără energie și determinare. Pentru mine trebuia să joace un alt fel de meci, cu mai multă calitate și cu mai multă viteză.

A fost o mică dezamăgire pentru mine, pentru că diferența dintre cele două echipe era mult prea mare”, a spus Fabio Capello, conform TuttoMercatoWeb.

Chivu: ”Îmi asum întreaga responsabilitate, pentru că antrenorul este principalul vinovat”

După meci, Cristi Chivu a scos în evidență problemele identificate la echipă în meciul cu Kairat Almaty și a transmis că este unicul responsabil.

”Puteam să ne descurcăm mai bine, dar rămân cu cel mai important lucru: cele trei puncte, fără să mă gândesc la meciurile următoare. Mă uit la clasament și la punctele pe care le-am obținut. În Liga Campionilor, niciun meci nu este o formalitate. Am văzut asta cu ochii noștri astăzi.

Poate că nu am găsit cuvintele potrivite, iar unii au crezut că va fi ușor. Îmi asum întreaga responsabilitate, pentru că antrenorul este principalul vinovat.

Întreaga echipă a fost agitată. Agitația ne-a făcut să ne pierdem calmul, chiar și după egalare. Apoi am reușit să ne găsim din nou ritmul și ne-am recăpătat energia. Băieții s-au descurcat bine la golul de 2-1”, a spus Cristi Chivu după meci.

