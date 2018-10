Pachet de 70 de milioane pentru Barcelona! Si-a trimis oamenii dupa doi pusti GENIALI din Champions League. Pe cine a pus ochii

Barca pregateste doua lovituri pe piata transferurilor pentru 2019.

Catalanii ii urmaresc atent pe pustii lui Ajax, de Ligt si Frankie de Jong. Fundasul de 19 ani e capitan la Amsterdam si se afla intr-un progres fantastic. In afara de Barcelona, gigantii Angliei il urmaresc de asemenea. Nici De Jong nu duce lipsa de oferte. Rivala Real Madrid e interesata, la fel si City sau PSG.



Ajax e una dintre surprizele sezonului in Liga. E prima in grupa cu Bayern, Benfica si AEK Atena. Dupa 3 meciuri, olandezii au 7 puncte.