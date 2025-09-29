Centralul român Istvan Kovacs a fost delegat și în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, ediția 2025-2026, informează site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

Kovacs va arbitra duelul dintre Villarreal (Spania) și Juventus Torino (Italia), programat miercuri, 1 octombrie, de la ora 22:00.

El va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs (fratele mai mic al lui Istvan), în timp ce în camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Christian Dingert (Germania).

Românul a arbitrat finala Champions League 2025, PSG - Inter 5-0



Istvan Kovacs a fost arbitrul finalei UCL din ediția trecută, câștigată de PSG, 5-0 cu Inter Milano, iar în prima rundă din acest sezon a arbitrat partida Olympiacos (Grecia) – Pafos (Cipru), scor 0-0.

România va mai avea un reprezentant în această etapă din UCL: Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la meciul FK Bodø/Glimt (Norvegia) – Tottenham (Anglia), de marți, 30 septembrie.

