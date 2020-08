EXCLUSIV | "Va fi o placere sa joc contra lui Mbappe sau Neymar! Sper ca voi fi ca ei intr-o zi!" Prima reactie a celui mai tanar roman care DEBUTEAZA in Ligue 1! Alex Dobre are planuri mari

Alex Dobre este primul jucator roman din istoria lui Dijon si este cel mai tanar roman care debuteaza in Ligue 1.

Dobre a fost transferat de Dijon de la Bournemouth, in schimbul a 1 milion de euro.

Mijlocas de 1.78 metri, Dobre se lupta pentru a ajunge sa joace la cele mai mari echipe ale Europei. Viseaza sa ajunga ca Neymar sau Mbappe la PSG si le face galerie in finala Champions League:

"Sunt foarte fericit ca am reusit sa fac acest pas in cariera mea si sper ca asta e inceputul si de aici sa vina mult mai mult.

Sunt foarte fericit ca am reusit aceste performante (n. r. de a fi cel mai tanar roman care debuteaza in Ligue 1), dar important e sa-mi fac treaba aici. Sa dau goluri, sa dau pase de gol si sa am continuitate.

M-am pregatit foarte bine si pentru campionatul Frantei, pentru ca este asemanator cu cel englez. Tot pe bataie, pe forta, e un campionat puternic. Bazat tot pe performanta.

O sa fie o placere sa joc alaturi de jucatori ca Mbappe sau Neymar si acest lucru ma ambitioneaza sa dau tot si sa sper ca voi fi si eu la fel ca ei intr-o zi.

Mi-a placut proiectul de la Dijon, cei de aici au crezut foarte mult in mine si am zis de ce nu?

Ma simt bine, reuseam sa intru sa joc si mai mult, dar nu sunt 100% pregatit fizic. Nu am mai jucat de atata timp. Eu m-am pregatit, dar nu pot sa am acest ritm de competitie. O sa imi mai ia vreo saptamana si dupa care voi fi 100%, iar apoi o sa joc si titular, nu stiu.

Imi doresc sa joc la cele mai bune echipe din lume. Mi-as dori sa castige PSG finala Champions League", a spus Alex Dobre la Ora Exacta in Sport.

Alex Dobre: "Sper ca voi mai fi chemat la nationala!"

Mijlocasul are 8 aparitii in nationala U21 a Romaniei, pentru care a reusit sa inscrie si un gol.

"Sa speram ca voi mai fi chemat la nationala. Pe primul plan e sa-mi fac treaba la echipa de club si cu siguranta voi mai fi chemat si la nationala.

Tineam cu Steaua cand eram mic, dar acum nu mai tin cu niciun club sa zic asa. Cand m-am apucat de fotbal, m-am apucat cu Steaua si tineam cu ei cand eram mic, dar pe parcurs nu am mai tinut cu nimeni.

Cand era domnul Mirel Radoi la Steaua imi placea foarte mult de el, iar din afara am crescut cu Ronaldinho", a mai dezvaluit Alex Dobre.