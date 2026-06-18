Jayson Papeau a plecat de la Unirea Slobozia după ce echipa ialomițeană a retrogradat la finalul sezonului 2025/2026.

Mijlocașul francez și-a dorit o nouă provocare în Superliga, iar joi UTA a anunțat venirea lui Papeau.

Jayson Papeau este noul fotbalist al celor de la UTA

Jayson Papeau a semnat cu al treilea său club din România, după ce antrenor a fost la Rapid și Unirea Slobozia.

Anunțul venirii jucătorului francez de 29 de ani a fost făcut de arădeni prin intermediul rețelelor de socializare.

„UTA a ajuns la un acord cu Jayson Papeau, mijlocașul ofensiv francez urmând să evolueze pentru echipa noastră în noul sezon.

La 29 de ani, acesta are în CV echipe precum Amiens SC, FC Chambly Oise, Sainte-Geneviève Sports, Warta Poznań, Rapid București și Unirea Slobozia.

În fotbalul românesc a strâns 81 de meciuri și a contribuit la 10 goluri și 9 assisturi.

Bun venit la UTA!”, a transmis UTA.

Trei goluri, două assist-uri și 15 meciuri sunt cifrele mijlocașului stânga francez în tricoul Unirii Slobozia.

350.000 de euro este cota lui Jayson Papeau, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.