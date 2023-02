La conferința de presă de după meci, Klopp s-a amuzat pe seama unei neînțelegeri la o întrebare adresată de un jurnalist din Spania.

Momentul în care Jurgen Klopp a izbucnit în râs la conferința de presă, după Liverpool - Real Madrid 2-5

După ce s-a prezentat, jurnalistul spaniol l-a întrebat pe Jurgen Klopp în limba engleză: "Crezi că Vinicius este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume?".

Klopp și-a pus căștile pe urechi, crezând că întrebarea îi va fi adresată în spaniolă: "Nu aud nimic. E ok aici?", a spus germanul, în momentul în care aștepta traducerea care nu mai venea.

"A întrebat în engleză!", i-au zis cei prezenți în sală, moment în care Klopp s-a amuzat copios: "Am văzut că și tu ai căștile și nici măcar nu am ascultat, așteptam traducerea".

Apoi, Jurgen Klopp a răspuns: "Vinicius? Da! Rodrygo, excelent și el. Nici Benzema nu e rău".

Cum a comentat Jurgen Klopp seara de coșmar a lui Liverpool

"Începutul a fost incredibil. Pe scurt, am fost noi. A fost perfect, exact cum am vrut să jucăm. Prima repriză a fost bună, în afară de goluri. La primul gol am devenit ușor pasivi, nu îi urmăream. Al doilea gol a fost un buf. Nu trebuia să se întâmple, s-a întâmplat, a fost 2-2.

Nu am mai putut să revenim deloc. Trebuia să jucăm ca în prima repriză toate cele 95 de minute, dar îți trebuia și impulsul înapoi. La 3-2 a fost opusul. Ei au devenit mult mai siguri pe ei și au înscris goluri grozave.

Sunt multe de luat din asta. Vom merge la ei și vom juca fotbal. Va fi o provocare extremă. Dar, întâi jucăm în Premier League și trebuie să fim siguri că am învățat ceva din înfrângerea asta", a spus Jurgen Klopp, potrivit BBC.