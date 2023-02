Arbitrul din Carei a avut câteva faze complicate de judecat, iar părerile sunt împărțite după prestația sa de pe Anfield. Spre exemplu, Ion Crăciunescu susține că Istvan Kovacs a greșit că nu i-a acordat un penalty lui Liverpool în repriza secundă, în timp ce Pavel Fernandez, fost arbitru spaniol, laudă decizia românului.

De altfel, Pavel Fernandez, analistul de la Radio Marca pe probleme de arbitraj, a postat după meci un mesaj pe Twitter în care a lăudat prestația lui Istvan Kovacs, chiar dacă recunoaște că românul nu este unul dintre favoriții săi.

"Cei care mă cunoașteți știți bine că nu îmi place de Istvan Kovacs, dar astăzi trebuie să retrag. Arbitrul român a fost fantastic azi din toate punctele de vedere", a scris Pavel Fernandez, pe contul său de Twitter.

Los que me conocéis, lo sabéis de sobras, no, no me gusta István Kovács, pero hoy me tengo que retractar. El árbitro rumano hoy ha estado fantástico en todas sus facetas.#LiverpoolRealMadrid pic.twitter.com/YMPkETVvbF