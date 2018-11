"E clar ca Messi si Ronaldo sunt cei mai buni din lume... dar NU in 2018!" Balonul de Aur, "dat" unui jucator care nu va prinde finala pentru trofeu

Diego Simeone si-a spus opinia in legatura cu Balonul de Aur. Preferatul sau nu este insa printre finalisti.

Presa internationala a anuntat la unison ca finalistii in acest an la Balonul de Aur vor fi Kylian Mbappe, Raphael Varane si Luka Modric. Inca nu este oficial, anuntul urmand sa fie facut saptamana viitoare. Astfel, va fi pentru prima data din 2007 cand trofeul este castigat de alt jucator in dauna lui Cristiano Ronaldo si Leo Messi.

Desi este de acord cu absenta lui Ronaldo si Messi dintre finalisti, Diego Simeone considera ca alt jucator merita trofeul - Antoine Griezmann, starul lui Atletico Madrid, cel care a devenit campion mondial si a castigat Europa League in 2018.

"Putem spune cu usurinta ca Lionel Messi si Cristiano Ronaldo sunt cei mai buni jucatori din lume. Dar nu in 2018. De data aceasta, Antoine (Griezmann) le-a fost superior tuturor, nimeni nu a facut ceea ce a reusit el pentru echipele in care a jucat. Atunci cand un jucator se asigura ca intreaga echipa functioneaza datorita modului in care gandeste el, acest lucru este de o valoare incalculabila.



Franta a functionat gratie inteligentei lui. Cand este ok din punct de vedere fizic si mental, nu exista un jucator in lume care sa vada jocul si sa joace asa cum o face el. Si chiar daca trecem peste tot ce a castigat anul acesta, Cupa Mondiala, Europa League, Supercupa Europei, nu exista niciun jucator care sa fi fost mai important pentru echipa lui decat a fost Antoine Griezmann" a spus Simeone, citat de Express.